«Berlusconi? Mai indirizzata una telecronaca»: Piccinini smentisce le voci, poi il commento sulla Champions del 2003

«Berlusconi? Mai indirizzata alcuna trasmissione». Le parole di Sandro Piccinini su alcuni retroscena della finale di Champions del 2003.

La finale di Champions League del 2003 tra Milan e Juventus non fu solo una battaglia sul campo, ma anche un enorme banco di prova per il telecronista Sandro Piccinini. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il volto storico delle telecronache ha rivelato come l’evento, trasmesso su Canale 5 (la TV di Silvio Berlusconi, allora Presidente del Milan), abbia rappresentato il momento di maggiore stress della sua carriera.

PAROLE – «Venti milioni di persone all’ascolto, una pressione fortissima» ha raccontato Piccinini, descrivendo la tensione nel dover mantenere un equilibrio assoluto: «Dovevo stare attento ai toni, un decibel o una parola in più o in meno mi avrebbe attirato le ire dei tifosi juventini. Andò bene, ma ebbi il mal di testa per cinque giorni». Il telecronista ha ammesso che, a 45 anni, era strutturato per reggere quell’urto, cosa che non sarebbe stata possibile in gioventù.

«Berlusconi? Ecco cosa mi ha suggerito»: le parole di Piccinini

L’intervista ha anche fatto luce sul rapporto con Silvio Berlusconi, smentendo le voci di presunte ingerenze sul commento: «Berlusconi non mi ha mai chiamato per indirizzare una telecronaca o una trasmissione».

Al contrario, Berlusconi era maniacale sui dettagli e sulla cura del prodotto. Piccinini ha ricordato due aneddoti emblematici: una chiamata durante l’intervallo di un Real-Barcellona in cui il Cavaliere lo rimproverò bonariamente per aver menzionato gli infortunati (“La prossima volta non mi dica i motivi per cui non devo guardare la partita, ma quelli per cui la devo vedere”), e un’altra in cui gli suggerì meticolosamente di assicurarsi che “le maniche della camicia spuntino per un centimetro fuori dalla giacca”. Dettagli che, secondo Piccinini, sono la cifra della qualità estrema pretesa da Berlusconi nei suoi programmi.