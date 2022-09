Maldini su Pioli: «Riesce a trasmettere ogni giorno qualcosa di eccezionale». Le parole del direttore dell’area tecnica rossonera

Paolo Maldini ha parlato di Stefano Pioli al Festival dello Sport. Ecco il direttore dell’area tecnica del Milan:

«Lo conoscevo perché ho giocato insieme a lui in U21 tantissimi anni fa. Non sapevo che avesse questa carica sul campo che è contagiosa, sprigiona energia che è incredibile. Questa energia è davvero incredibile, riesce a trasmettere ogni giorno qualcosa di eccezionale, condivide i nostri progetti, le nostre strategie sul mercato. Non prende alibi. Tutte cose che abbiamo chiesto e che lui ha accettato perché lui è così. È cresciuto lui e ha fatto crescere noi, è un leader nato. Era considerato un normal one, al giorno d’oggi essere normali è già una grandissima cosa. A volte ci sono agenti che mi descrivono i loro calciatori si allena sempre, è sempre puntuali. Le cose normali ora sono eccezionali. E’ un rapporto speciale, ci confrontiamo, condividiamo, litighiamo: è un sanguigno. Finalmente ha trovato un ambiente in cui può far vedere quello che realmente è come uomo e come allenatore».