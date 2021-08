Maldini pronto ad incontrare il Chelsea settimana prossima: ecco per chi

Paolo Maldini dovrebbe incontrare il Chelsea settimana prossima per trattare il cartellino di un giocatore, ecco di chi si tratta

Paolo Maldini è al lavoro per trovare un quinto centrocampista a disposizione di Stefano Pioli, visto che Franck Kessie e Ismael Bennacer per almeno 2 mesi saranno impegnati per la Coppa d’Africa.

Stando a quanto riporta l’edizione online di Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi settimana prossima incontrerà la dirigenza del Chelsea per parlare del cartellino di Tiemoué Bakayoko. Il giocatore piace molto a Maldini e allo stesso tecnico rossonero.