Leao non è sul mercato, resterà al Milan: La scelta di Maldini

Maldini ha scelto di dare un altra chance a Leao, la sua duttilità tattica determinante nella scelta di preferirlo ad Hauge

Con il Milan anche la prossima stagione. Il futuro di Leao sarà ancora a tinte rossonere. Una scelta che, secondo Calciomercato.com, sarebbe volontà diretta di Paolo Maldini. Secondo lo storico numero 3 rossonero Leao non ha ancora espresso tutto il suo potenziale, il terzo anno a Milanello, dopo due di adattamento e crescita, può essere quello decisivo per la sua definitiva esplosione. Per questo il Milan ha deciso di puntare ancora su di lui e non su Hauge, per il quale l’aspetto economico, quindi l’importante plusvalenza, ha avuto la meglio su quello sportivo