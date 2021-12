Maldini: «Come mi vedo tra 10 anni? O al Milan o da nessuna parte»

Paolo Maldini ha parlato di Milan e del suo futuro. Le parole del dirigente rossonero sui prossimi dieci anni

Intervistato dalla rivista Sette, Paolo Maldini ha parlato di Milan e del suo futuro in rossonero. Le sue dichiarazioni.

TRA 10 ANNI – «Come mi vedo tra 10 anni? Con i capelli bianchi, spero felice. In quanto a questo lavoro, o lo faccio con il Milan o non lo faccio. Forse all’estero, ma sinceramente dovrei pensarci. Sono contento di avere avuto questa opportunità. Perché so che se non lo avessi fatto, avrei sempre avuto il rimpianto di non averci provato. Anche per questo, il futuro non mi fa paura».

