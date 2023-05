Maldini a Milan TV: «Arrivare fin qui è stato insperato, ora il campionato»

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a Milan TV dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League

PAROLE – «La partita di oggi è stata determinata anche dal risultato dell’andata, in cui l’Inter è stata più brava di noi e ha meritato di andare in finale. Arrivare fino a qui è stato insperato ma adesso dobbiamo concentrarci sul campionato. La sconfitta contro l’Inter pesa di più ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto oggi. Il percorso è in crescita, abbiamo una rosa giovane con giocatori dai contratti lunghi. Dobbiamo fare uno step superiore per andare a competere contro tutti. Il quarto posto è la cosa più importante di questo momento e determina anche il nostro futuro».