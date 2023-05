Inter Milan 1-0: neroazzurri in finale

Il Milan è ospite dell’Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Missione rimonta per il Milan, che questa sera affronta l’Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League. Si riparte dal 2-0 dell’andata per i nerazzurri. Dopo un buon avvio la prestazione del Milan cala man mano. Lautaro fa volare l’Inter in finale

Inter Milan 1-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

3′ Ritmi alti a San Siro

4′ Tiro Theo Hernandez – schema su punizione con Tonali che appoggia per Theo che prova la conclusione dalla lunga distanza, tiro alto

7′ Tiro Barella – azione corale dell’Inter che premia Barella che calcia da posizione centrale, tiro alto

11′ Occasione Brahim Diaz – va via di forza Tonali sulla fascia, palla dietro per Brahim che calcia di prima, angolato ma senza troppa forza

15′ Prova ad alzare i ritmi il Milan

23′ Tiro Mkhitaryan – azione inisistita dell’Inter che premia l’armeno che calcia dal limite dell’area ma la conclusione è alta

25′ Fase in cui l’Inter si fa preferire al Milan

30′ Si sono abbassati i ritmi rispetto ad inizio partita

37′ Occasione Leao – il portoghese vince il contrasto con Darmian e va via alla sua maniera. Una volta in area calcia in diagonale. Pallone fuori con Onana battuto

39′ Occasione Dzeko – il neroazzurro pizzica un cross da calcio di punizione per l’Inter, salva Maignan

43′ Problemi per Mkhitaryan – l’armeno non riesce a proseguire per un problema fisico. Entra Brozovic

45’+3′ – Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

49′ Prova a spingere il Milan, l’Inter chiude e riparte

56′ Controlla il ritmo del gioco l’Inter il Milan non riesce a mettere la giusta intensità

63′ Problemi per Thiaw entra Kalulu

73′ Gol Lautaro – gol da polli preso dalla difesa del Milan. Azione insistita dell’Inter in aere di rigore del Milan con Dzeko e Gosens che fanno quello che vogliono palla all’argentino che fulmina Maignan sul suo palo

80′ Nervosismo in campo

88′ Inter in controllo, mancano le distanze tra i rossoneri i neroazzurri si muovo bene tra le linee

93′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Tonali

Inter Milan 1-0: risultato e tabellino

Marcatori: 73′ Lautaro

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (83’Gagliardini), Calhanoglu, Mkhitaryan (43′ Brozovic), Dimarco (65’Gosens); Dzeko (65′ Lukaku), Lautaro Martinez (83′ Correa). All. Inzaghi. A disp. Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw (63′ Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere

Arbitro: Turpin (FRA)

Ammoniti: 55′ Thiaw; 78′ Barella; 78′ Tonali; 78′ Krunic; 80′ Lautaro; 80′ Tomori