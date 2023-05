Pagelle Inter Milan: Tonali unica luce, Leao e Theo con freno tirato

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League: pagelle Inter Milan

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League: pagelle Inter Milan.

Maignan 6 – attento quando chiamato in causa anche con più di una parata decisiva. Sul gol dell’Inter prende gol sul suo palo

Calabria 6 – prova a spingere sovrapponendosi alle iniziative di Messias, qualche imprecisione in fase di costruzione

Tomori 6,5 – tiene bene la difesa insieme al lavoro di Thiaw. Bella lotta con Dzeko e Lautaro e con Lukaku poi

Thiaw 6 – aiuta raddoppia e fa una buona prestazione in fase di difesa. Si propone sui calci d’angolo per creare pericoli offensivi (63′ Kalulu 6)

Theo 5,5 – tra lui e Leao sembra che la corsia sinistra nella prima frazione di gioco sia con il freno a mano tirato. Tenta la conclusione su schema da punizione.

Tonali 6,5 – Tanta grinta e coraggio. Un suo contrasto vinto porta all’occasione di Brahim che lo spagnolo da posizione ottima non sfrutta

Krunic 5,5 – più di un errore in fase di impostazione quando rischia la giocata. In difesa contiene come può

Leao 5,5 – freno a mano tirato per tutto il primo tempo, l’unica volta che sceglie di accellerare alla sua maniera crea un’occasione gol importante.

Diaz 5,5 Ha un’occasione gigantesca per il vantaggio ma non la sfrutta calciando con poca potenza. Non riesce mai a trovare il guizzo giusto (76′ Origi sv)

Messias 6 buoni spunti sulla corsia esterna, un paio di cross insidiosi che crea pericoli in area neroazzurra. Man mano la sua prestazione cala e sbaglia tanti cross(76′ Saelemaekers sv)

Giroud 5 – pochi palloni giocabili, prova a gesitre quelli che gli arrivano creando sfonde per i compagni