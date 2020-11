Maldini: «Milan primo in classica? Dietro ai risultati c’è tanto lavoro»

Maldini elogia il lavoro della squadra, del mister e di tutta la società per i risultati positivi ottenuti in questo inizio di stagione

Paolo Maldini, attuale direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio 105, in cui ha affrontato diversi temi riguardanti i rossoneri. Maldini si è soffermato a parlare del primato in classifica che i rossoneri hanno raggiunto dopo le prime 7 partite di campionato.

Maldini ha detto: «C’è un segreto, come in tutte le magie, ma non lo scopriremo mai. C’è tanto lavoro, un’idea di gioco e della proprietà, con una squadra economicamente sostenibile e autofinanziabile. Il Covid non ci ha aiutato. Io faccio sempre le cose con la mentalità milanista: quella di dare spettacolo e gioia ai tifosi».