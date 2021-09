Maldini, il gol allo Spezia e la sua vita. Ecco Daniel

Daniel Maldini riscrive la storia a La Spezia. Tra il campo e la vita privata. Ecco il terzo Maldini nella storia del Milan

La dinastia Maldini con il Milan continua. Al Picco di La Spezia, Daniel, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha segnato la sua prima rete in Serie A con la maglia rossonera: un’emozione immensa che ha coinvolto molte persone oltre ai diretti interessati. Dalle lodi dei suoi compagni, fino a quelle degli ex rossoneri che hanno giocato insieme al papà.

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport ha sottolineato anche l’umiltà nella vita privata di Daniel Maldini. A breve compirà vent’anni, vive con i suoi e passa il tempo con gli amici di sempre, quelli delle giovanili del Milan, di Nazionale Under e i suoi compagni di spogliatoio come Alexis Saelemaekers (spesso suo compagno di stanza) e Rafael Leao. Insomma, Daniel è un ragazzo con la testa sulle spalle che si fa ben volere da tutti: proprio come i suoi predecessori.