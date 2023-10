Maldini-Ibrahimovic, assenze che pesano. Pioli è sempre più solo

Maldini-Ibrahimovic, i due addii si fanno sentire in casa rossonera: Pioli costretto ad assumersi tutte le responsabilità

E se mancassero proprio loro due, i grandi addii dell’estate 2023? Se lo chiede il quotidiano Tuttosport in merito alle assenze di Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic in casa Milan.

L’ex DT è stato silurato in estate da Cardinale e la sua assenza, soprattutto nella sua versione di parafulmine (memorabile la difesa del tecnico dopo lo 0-4 subito dalla Lazio lo scorso gennaio), pesa. Pioli è costretto ad addossarsi tutte le responsabilità non essendoci una figura di raccordo tra squadra e società. Figura che potrebbe impersonificare Zlatan Ibrahimovic: l’addio al gruppo rossonero del campione svedese sembra iniziare a pesare su motivazioni e sprone quotidiano. Sta al tecnico, in attesa delle scelte della società, trovare una soluzione.