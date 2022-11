Maldini a Mediaset: «Al Milan siamo abituati alle pressioni»

Dopo il passaggio del turno in Champions League Paolo Maldini ha parlato così a Mediaset della situazione dei rossoneri in Europa

«Grazie a Dio siamo la seconda squadra più vincente in Europa, sono stati molto più i picchi verso l’alto che le discese. Ma non abbiamo né paura né vergogna di parlare di queste cose, perché capiamo che nel calcio esiste anche la sconfitta che fa male e noi ad esempio abbiamo perso quella finale ad Istanbul, ma la nostra capacità di rialzarsi è sempre stata grande perché abbiamo un ambiente che è abituato a questo tipo di pressioni, di conseguenza anche i giocatori trovano tutto quello di cui necessitano per fare del loro meglio»