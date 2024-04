Martinez Milan l’ultimissima idea per la panchina! Sondato il ct del Portogallo: le NOVITÀ

Martinez Milan l’ultimissima idea per la panchina dei rossoneri! Sondato il ct del Portogallo: tutte le NOVITÀ

Spunta una nuovissima idea per la panchina del Milan, sempre a caccia di un sostituto di Pioli. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il club rossonero avrebbe aggiunto alla lista dei possibili successori il nome di Martinez.

L’attuale commissario tecnico del Portogallo sarebbe ora un’opzione per la panchina dei rossoneri. Per lo spagnolo il Diavolo avrebbe già effettuato un sondaggio, in attesa di capire che tipo di sviluppi potranno esserci su questo fronte.