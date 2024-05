Milan Salernitana, passerella per Giroud e Kjaer? Il PIANO del tecnico per l’ultima della stagione

Milan Salernitana, passerella per Giroud e Kjaer? Il PIANO del tecnico per l’ultima partita della stagione

Sabato sera alle 20:45 il Milan ospiterà la Salernitana già retrocessa da qualche settimana per l’ultima partita della stagione. A San Siro sarà l’occasione per salutare anche Olivier Giroud e Simon Kjaer.

I due rossoneri non rinnoveranno come noto i loro contratti in scadenza il 30 giugno e lasceranno il club. Pioli si prepara a schierarli titolari per concedere loro la passerella finale e l’ultimo abbraccio del pubblico di San Siro. Lo riporta Tuttosport.