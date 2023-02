Malagò: «Il Daspo non basta per fermare la violenza negli stadi»

Il presidente del CONI Malagò ha detto la sua opinione riguardante la violenza negli stadi, valutando anche l’utilità del Daspo

Il presidente del CONI Malagò, dopo la presentazione del report Aic “Calciatori sotto tiro” ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di quello è il programma contro la violenza: specialmente dopo quello che è successo dopo il caso Zaniolo.

LE PAROLE – «Dobbiamo come CONI fermare la violenza nel mondo del calcio. Adotteremo delle norme più severe per chi manifesta tali episodi anche sui social: ci ritroviamo in un contesto dove il Daspo non basta più».