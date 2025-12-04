Maignan vs Mandas, Lazio Milan con il rischio rigori: i portieri possono essere un fattore. Dati a confronto

Maignan vs Mandas, questi i numeri dei due portieri sul calci di rigore. Da non sottovalutare il greco della Lazio

In caso di parità nei 90 minuti di gioco, Lazio-Milan, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si deciderà alla lotteria dei calci di rigore. I rossoneri possono affidarsi al fattore Mike Maignan, reduce dai salvataggi su Dybala e Calhanoglu, da non sottovalutare però Christos Mandas, secondo portiere biancoceleste che dovrebbe prendere il posto a Provedel.

Il francese in carriera ha neutralizzato 15 rigori sui 65 che ha subito, una percentuale del 23% per il capitano del Diavolo.

Il greco da parte sua ne ha subiti solamente 16, parandone ben 4, una percentuale addirittura migliore, ossia il 25%. Da sottolineare come però siano arrivati in competizioni di livello inferiore.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.