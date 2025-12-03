Connect with us

Maignan: Il capitano è l'MVP di novembre. Tre clean sheet e due rigori parati fanno la differenza

Maignan, riconoscimento ufficiale del Milan: i guantoni del francese valgono la vetta. Dominio assoluto nei big match

Il Milan ha ufficializzato l’MVP del mese di novembre e i dubbi erano davvero pochi. Il portiere e capitano rossonero, Mike Maignan, è risultato il più votato dai tifosi al termine di un periodo clamoroso in cui ha mantenuto la rete inviolata per ben tre volte su quattro gare disputate, ha parato due rigori decisivi e ha compiuto interventi miracolosi, in particolare contro Inter e Lazio. La notizia pubblicata sul sito ufficiale del club rossonero non lascia spazio a interpretazioni.

Maignan è l’MVP di novembre

«Un mese clamoroso che non poteva non concludersi con un riconoscimento, un premio. Mike Maignan è l’MVP di novembre, il miglior rossonero di un mese contraddistinto da tre clean sheet fondamentali contro Roma, Inter e Lazio». Il comunicato prosegue sottolineando che le tre vittorie hanno permesso alla squadra di Allegri di affrontare dicembre in testa alla classifica (in coabitazione col Napoli) e che su questi risultati «è fortissima l’impronta del nostro capitano».

I guantoni di Maignan sono la vera chiave di questo successo, dalle parate sui rigori di Dybala e Çalhanoğlu fino alle respinte incredibili prodotte nel Derby, su tutte quelle su Thuram e Lautaro, o contro i biancocelesti (la parata su Gila nei primissimi minuti di gioco). C’è la firma del portiere anche sulla partita di Parma, con una grande parata su Pellegrino che ha mantenuto il risultato in parità. Maignan ha risposto presente in un mese pieno di big match, dimostrando le sue qualità non solo tra i pali, ma anche come guida di un reparto difensivo che sta trovando certezze grazie anche alle capacità di Tomori, Gabbia e Pavlović.

Il premio assegnato dai tifosi è la naturale conseguenza di questa performance. Nel comunicato si sottolineano, inoltre, le ottime prestazioni di altri compagni di squadra che il capitano ha preceduto nella votazione, come Rafael Leão (a segno con Parma e Lazio), Davide Bartesaghi e Christian Pulisic (decisivo nel Derby).

