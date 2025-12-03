Marinozzi pazzo di Maignan: «Decisivo e completo, è tornato tra i migliori al mondo. Questa la chiave della rinascita»

Marinozzi elogia il portiere francese: la parata su Gila ricorda un’altra prodezza con la Francia. Le dichiarazioni del giornalista

Dopo un anno caratterizzato da alti e bassi, il portiere francese Mike Maignan è tornato su livelli altissimi. Il suo impatto in questa stagione è stato straordinario e decisivo: con i suoi interventi miracolosi, il francese ha già portato al Milan circa una decina di punti. La chiave di questa ritrovata eccellenza risiede nella sua continuità di rendimento. A sottolineare l’importanza del lavoro di Maignan è Andrea Marinozzi, che sul suo canale YouTube ha analizzato le prestazioni del numero uno rossonero, concentrandosi in particolare su una recente prodezza.

Marinozzi, grandi elogi a Maignan

Marinozzi ha commentato con ammirazione la sua ultima parata: «La sua parata su Gila è bellissima. Maignan è sempre più decisivo. Quest’anno sta trovando continuità di rendimento, cosa che non ha avuto lo scorso anno, e con questa continuità di rendimento Maignan è senza ombra di dubbio, a mio avviso, uno dei migliori portieri al mondo perché è completo».

Il commentatore ha poi elencato le innumerevoli qualità che rendono il francese un portiere unico e moderno: «È abile nelle uscite, è proattivo, evita tiri per gli avversari, tende a dominare l’area di rigore, soprattutto nelle uscite alte. È bravissimo con i piedi: nel corto abbastanza bravo, nel lungo bravissimo e poi para. Che è la cosa più importante, la difesa della porta e i gol evitati. Ha sempre ottimi numeri».

Infine, Marinozzi ha istituito un parallelo tra l’intervento su Gila e un’altra parata iconica del portiere transalpino: «La parata su Gila è bellissima e a me personalmente ha ricordato tantissimo un’altra sua parata fantastica che ho avuto la fortuna di commentare con la maglia della Francia nel 2023 contro Collins, Irlanda. Una capocciata incredibile di Collins e una parata, sempre lato destro, di Mike Maignan. A mio avviso quella più complicata rispetto a quella vista bellissima vista su Gila, sono due parate difficilissime e complicatissime». Dunque, la continuità ha riportato Maignan nell’élite dei portieri mondiali.

