Maignan Milan, pressing totale per il rinnovo: il Chelsea si defila ma spunta l'ombra del Bayern Monaco. Allegri e Gabbia...

Calciomercato Milan, Tresoldi come De Ketelaere e Jashari? Pesante apertura dell'attaccante del Brugge, l'ha detto veramente

Calciomercato Milan, conferme su Sergio Ramos: pista tiepida per gennaio? Tare nicchia ma... Ultimissime

Saelemaekers Milan, il jolly di Allegri verso il rinnovo: la mossa del tecnico e il piano per la firma in primavera

Calciomercato Milan, aggiornamenti continui su Mateta: fascino irresistibile dei rossoneri, lo scenario sul francese

Maignan Milan, pressing totale per il rinnovo: il Chelsea si defila ma spunta l’ombra del Bayern Monaco. Allegri e Gabbia…

Maignan

Maignan Milan, Allegri e la squadra spingono per la firma ma la trattativa è stallo. Blues defilati, ora paura per Juve e bavaresi

Il Milan non alza bandiera bianca e tenta il tutto per tutto per blindare la sua saracinesca. Nonostante la situazione contrattuale di Mike Maignan rimanga tesa ed interlocutoria, con la scadenza fissata al 30 giugno 2026, il ritorno ad altissimi livelli del francese ha convinto il club a insistere. Le parate decisive contro Inter e Lazio hanno riacceso l’entusiasmo e, come riporta Calciomercato.com, è scattata una mobilitazione totale. Massimiliano Allegri e il ds Igli Tare, già decisivi in estate, guidano il fronte del rinnovo, supportati dallo spogliatoio: emblematico l’appello social di Matteo Gabbia, che spinge per la firma sulla proposta da 5 milioni di euro, rimasta congelata dopo la mancata qualificazione alla Champions League e il calo di forma di inizio 2025.

Maignan Milan, i rossoneri non mollano sul rinnovo

Il rischio è arrivare al 1° febbraio senza accordo, data in cui il portiere sarebbe libero di firmare altrove. Tuttavia, arrivano buone notizie dall’Inghilterra. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, il Chelsea si è defilato: i Blues, che a giugno avevano l’intesa col giocatore, ora puntano tutto su Robert Sanchez e non hanno riaperto i contatti.

Se la pista londinese si raffredda, si accendono altre minacce. La Juventus resta alla finestra: le prestazioni alterne di Di Gregorio tentano i bianconeri verso il colpo a parametro zero. Ma attenzione soprattutto all’estero: il Bayern Monaco sta riflettendo sul futuro di Manuel Neuer, prossimo ai 40 anni. I bavaresi hanno la forza economica per affondare il colpo e vedono in Maignan l’erede ideale, rendendo la partita del rinnovo ancora più delicata per il Diavolo.

