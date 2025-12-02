Maignan Chelsea, la verità di Fabrizio Romano: «Operazione congelata? Da Londra ho ricevuto questi segnali»

Maignan, Romano fa chiarezza sul futuro del portiere: il Chelsea si defila e conferma la fiducia a Sanchez, nessuna trattativa in corso

Il futuro di Mike Maignan continua a essere l’argomento principale delle discussioni in casa Milan, complice una situazione contrattuale delicata con la scadenza fissata per la prossima estate. Le voci di mercato si rincorrono incessantemente, ma a fare chiarezza definitiva sullo scenario attuale ci ha pensato Fabrizio Romano. Il noto giornalista, intervenendo attraverso il suo canale YouTube, ha voluto spegnere sul nascere le recenti indiscrezioni che volevano il Chelsea nuovamente pronto all’assalto per il portiere della Nazionale francese.

Maignan, il Chelsea ha abbandonato la pista

Romano ha ricostruito la vicenda con precisione, ricordando come i Blues avessero praticamente in pugno l’estremo difensore già nello scorso mese di giugno. Tuttavia, l’affare non si concretizzò perché mancò l’accordo economico totale, con il club rossonero che decise di tenere duro. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata la decisione giusta, viste le prestazioni determinanti offerte da “Magic Mike” in questa stagione. Nonostante i media esteri abbiano ricominciato a spingere sull’asse Londra-Milano, la realtà descritta dall’esperto è ben diversa e rassicura, almeno parzialmente, i tifosi rossoneri.

Ad oggi, infatti, l’operazione è da considerarsi assolutamente congelata e ferma. Dal quartier generale del club inglese non arrivano conferme su un ritorno di fiamma, anzi: il messaggio che filtra è netto e inequivocabile. Il Chelsea è contento di Sanchez e non ha intenzione di riaprire il capitolo portiere nell’immediato. «Su Maignan noi non ci siamo»: questa è la posizione dei londinesi riportata da Romano. Una notizia che allontana lo spauracchio della Premier League nel breve periodo, lasciando il Milan a gestire la partita del rinnovo senza l’assillo di un’offerta imminente da Stamford Bridge.

