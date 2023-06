Maignan via dal Milan? Il Chelsea ci pensa, la risposta del club

Il Chelsea sta pensando a Maignan per la propria porta. Il club londinese sta pensando ad un offerta da 60 milioni ma il Milan..

Secondo quanto riportato da Daniele Longo per il Milan non é sul mercato. Per il club rossonero il forte portiere francese vale molto di più, quasi il doppio rispetto ai 60 milioni che vorrebbe offrire il Chelsea