Maignan super, la top 5 per gol evitati: c’è anche chi ha fatto meglio del portiere del Milan. La classifica

Maignan tra i migliori portieri in Serie A, nella top 5 c’è anche uno dei prossimi avversari del Milan di Allegri

Il calcio moderno celebra spesso gli attaccanti e i realizzatori, ma l’impatto di un portiere di alto livello sulla classifica è misurabile grazie a statistiche avanzate come i “Gol Evitati” (PSxG-GA). Questa metrica rivela quanto un estremo difensore abbia fatto meglio della media, parando tiri che, secondo le probabilità (xG), sarebbero dovuti finire in rete. Analizzando i dati di questo campionato di Serie A, emerge una Top 5 di autentici “salva-risultato”, tra cui spicca anche il guardiano del Diavolo.

Provedel guida la top dei portieri

In cima alla classifica si posiziona in modo perentorio Ivan Provedel della Lazio. Il portiere italiano, noto per la sua esplosività e l’abilità nel leggere le traiettorie, ha registrato un impressionante 6.2 gol evitati. Questo numero sottolinea come il portiere dei biancocelesti sia stato, in più di sei occasioni, l’uomo decisivo che ha negato un gol che il modello statistico riteneva probabile. La sua performance è una delle chiavi della solidità difensiva della squadra, spesso diretta da mister Sarri.

Maignan e i Guardiani di Roma e Sassuolo

Immediatamente a seguire, troviamo il giovane portiere della Roma, Mile Svilar. L’estremo difensore serbo ha dimostrato una crescita esponenziale, salvando la porta giallorossa con 4.6 gol evitati. La sua agilità e il miglioramento nelle uscite lo rendono un pilastro fondamentale nel progetto del club capitolino.

Al terzo posto si piazza un nome che non ha bisogno di presentazioni per i tifosi del Milan: Mike Maignan. Il portiere francese, celebre per la sua leadership vocale e l’abilità nel gioco con i piedi, ha contribuito in modo significativo al saldo positivo dei rossoneri con 4.2 gol evitati. Maignan si conferma uno dei migliori interpreti del ruolo a livello internazionale e un elemento insostituibile per la retroguardia del club meneghino.

La classifica prosegue con Muric del Sassuolo, il portiere kosovaro che ha offerto prestazioni sorprendenti, intercettando 3.1 gol evitati e garantendo punti preziosi ai neroverdi nella lotta per la salvezza.

La Sorpresa Butez e L’Importanza della Statistica

A chiudere la Top 5 è una sorpresa dal campionato cadetto, Anthony Butez del Como. Il portiere francese, arrivato con l’obiettivo di stabilizzare la difesa dei lariani, ha evitato 2.7 gol che avrebbero probabilmente cambiato il volto di diverse partite. La sua inclusione evidenzia come le prestazioni eccezionali possano emergere anche nelle squadre meno blasonate.