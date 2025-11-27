Rinnovo Maignan, Allegri chiaro in conferenza: «È tra i più forti, la società lavora per il futuro. Io ci parlo ma...»

Rinnovo Maignan, Massimiliano Allegri ha parlato anche del futuro del francese in conferenza stampa a due giorni dalla Lazio: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, nel presentare in conferenza stampa la delicata sfida di sabato sera a San Siro contro la Lazio valida per tredicesima giornata di Serie A, ha affrontato uno dei temi più caldi in casa rossonera: il rendimento e il futuro di Mike Maignan. L’allenatore ha voluto blindare il suo estremo difensore, definendolo senza mezzi termini un’eccellenza mondiale, pur lasciando alla società le incombenze relative al prolungamento del contratto. Allegri ha sottolineato come la dirigenza stia lavorando per garantire un futuro solido alla squadra, mentre lui si concentra esclusivamente sulle robe di campo, vedendo il francese sereno e performante.

IL FUTURO DI MAIGNAN – «E’ sempre stato uno tra i portieri più forti che ci sono, non mi meraviglio. Sul contratto c’è la società che ci pensa e che sta lavorando per dare un futuro alla squadra. Io con Mike ci parlo ma per robe di campo. Lo vedo sereno, sta confermando le sue qualità».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI