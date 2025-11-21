Maignan Thuram, la sfida tra amici per la testa della classifica. Gazzetta dello Sport titola: «Caro amico ti batto»

Maignan Thuram, il portiere del Milan pronto a sfidare l’attaccante dell’Inter, suo grande amico, nella stracittadina di domenica sera

Il Derby della Madonnina di domenica non mette in palio solo i tre punti, ma anche la vetta della classifica della Serie A. In un big match di tale importanza, ogni calciatore è chiamato a mettere da parte i legami personali e a far valere la propria foga agonistica.

Questo sarà vero soprattutto per due amici legatissimi che si troveranno agli antipodi del campo: il portiere del Milan, Mike Maignan, e l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram.

Giocando sul testo della celebre canzone di Lucio Dalla, «L’anno che verrà» (“Caro amico ti scrivo…”), i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno voluto sottolineare la rivalità tra i due talent francesi titolando in prima pagina: «Derby. Caro amico ti batto».

La sfida tra Maignan e Thuram sarà uno dei duelli cruciali per l’esito della gara, dove l’amicizia dovrà cedere il passo alla determinazione per la testa della classifica.

