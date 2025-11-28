Maignan Sommer invertiti e cambiava il risultato, Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha risposto con la sua classica ironia

La recente sfida del Derby della Madonnina si è conclusa con il trionfo del Milan, un risultato che ha permesso ai rossoneri di Allegri di interrompere la striscia di risultati negativi contro i cugini. La vittoria del Diavolo è stata una prova di forza del collettivo, ma ha trovato il suo pilastro fondamentale tra i pali, grazie a una prestazione magistrale di Mike Maignan.

Allegri in conferenza stampa ha risposto a chi parlava di un derby con un risultato opposto a portieri invertiti:

MAX IRONIZZA – «I portieri non si possono invertire, uno è tesserato per il Milan, l’altro per l’Inter. La prima parata di Maignan è una parata facile, poi si enfatizza tutto».

Maignan Decisivo: L’Eroe del Rigore

Contrariamente a quanto si possa ipotizzare in altri contesti, in questa specifica partita l’esito è stato nettamente influenzato dalla performance eccezionale del portiere francese. Mike Maignan, l’estremo difensore del club meneghino noto per il suo carisma e la sua reattività, è stato l’autentico eroe della serata.

Il momento clou della sua partita, e probabilmente l’episodio che ha indirizzato definitivamente il risultato, è stata la parata sul calcio di rigore calciato da Hakan Çalhanoğlu, l’ex trequartista rossonero ora colonna portante dell’Inter. Bloccare il tiro dal dischetto non è solo un atto tecnico, ma un’iniezione di fiducia per tutta la squadra e un colpo psicologico per gli avversari. Questa parata è stata cruciale, mantenendo il risultato a favore del Milan in un momento di grande pressione.

Le Incognite su Sommer e il Gol di Pulisic

Dall’altra parte del campo, il portiere nerazzurro Yann Sommer, il veterano svizzero chiamato a dare stabilità tra i pali dell’Inter, non ha brillato in modo altrettanto decisivo. Il gol che ha sbloccato l’incontro, realizzato da Christian Pulisic – l’esterno statunitense con una notevole tecnica e velocità –, è stato messo sotto la lente d’ingrandimento.

Molti addetti ai lavori e tifosi hanno rilevato come Sommer, pur essendo un portiere generalmente affidabile e posizionato in modo impeccabile, non sia stato impeccabile nell’occasione del gol di Pulisic. L’azione rapida del fantasista rossonero ha sorpreso il portiere, generando qualche perplessità sulla sua reattività e sulla copertura dello specchio della porta in quella specifica circostanza.