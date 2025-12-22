Maignan, patto con Allegri: Max mediatore per il rinnovo? Pesante indiscrezione sul futuro del portiere

Maignan, spunta il patto con Allegri: il tecnico sta lavorando attivamente per cercare di convincere il portiere a rinnovare il contratto

Il futuro di Mike Maignan è sospeso tra il richiamo della Premier League e il nuovo equilibrio trovato a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri. Secondo l’analisi di Marco Pasotto sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese sta giocando un ruolo diplomatico fondamentale, agendo come vero e proprio collante tra un giocatore scontento delle passate dinamiche societarie e un club che non vuole perdere il suo leader.

Rinnovo Maignan, il retroscena: dall’addio sfiorato alla tregua

La scorsa estate, Maignan era pronto a vestire la maglia del Chelsea. Il “sì” del portiere ai Blues era già arrivato, frenato solo dal mancato accordo economico tra i due club (il Milan rifiutò un’offerta da circa 18-20 milioni di euro). In quel momento di tensione, l’intervento di Allegri è stato decisivo:

La conferma della fascia: Allegri ha blindato Mike, confermandogli i gradi di capitano e ponendolo al centro del suo nuovo progetto tecnico, nonostante il contratto in scadenza nel 2026.

Allegri ha blindato Mike, confermandogli i gradi di capitano e ponendolo al centro del suo nuovo progetto tecnico, nonostante il contratto in scadenza nel 2026. Dialogo riaperto: Il tecnico ha lavorato per smussare gli angoli dopo che Maignan aveva “congelato” i rapporti a causa di una proposta di rinnovo rivista al ribasso dalla società. Max ha agito dietro le quinte per eliminare il “no” a priori del francese.

L’effetto Filippi e la “Serenità” di Riad

Un fattore chiave nella rinascita di Maignan è stato l’arrivo di Claudio Filippi, lo storico preparatore dei portieri voluto fortemente da Allegri. Il feeling tra i due è stato immediato:

Miglioramento tecnico: Mike ha apprezzato il lavoro quotidiano, sentendosi gestito meglio sia dal punto di vista caratteriale che atletico rispetto alla scorsa stagione. Il clima famigliare: Alla vigilia della Supercoppa contro il Napoli, Maignan ha usato parole al miele: «Quest’anno siamo più una squadra, più una famiglia. Il mister e il suo staff hanno portato serenità».

Queste dichiarazioni suggeriscono che il “tacito accordo” per una separazione a parametro zero non sia più l’unica via. Se Maignan prolungherà, sarà in gran parte merito della stabilità tecnica e umana garantita da Allegri e dal suo staff.