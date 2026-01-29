Maignan firmerà con il Milan, tra parte fissa e bonus: le cifre del nuovo contratto

Maignan a stretto giro firmerà il rinnovo di contratto con il Milan, svelate le cifre del nuovo contratto del portiere francese

Il calciomercato del Milan mette a segno un colpo fondamentale, non in entrata, ma confermando uno dei pilastri della propria rosa. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista di SportMediaset, Mike Maignan è pronto a legarsi a vita ai colori rossoneri. La fumata bianca è ormai imminente: un segnale di continuità e ambizione per il club di Via Aldo Rossi.

Le cifre dell’accordo: un ingaggio da top player

Il nuovo contratto di “Magic Mike” avrà una scadenza fissata a giugno 2031, un legame a lunghissimo termine che trasforma il portiere francese in una vera bandiera del Diavolo. Dal punto di vista economico, l’accordo prevede una base fissa di 5,5 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati ai risultati di squadra e alle prestazioni individuali.

Si tratta di un adeguamento meritato per Mike Maignan, l’estremo difensore classe ’95 noto per i suoi riflessi felini e per una leadership carismatica che lo ha reso, di fatto, uno dei leader carismatici e capitano in campo per i colori rossoneri.

La centralità di Maignan nello scacchiere di Allegri

Il rinnovo del numero 16 è una notizia che rasserena profondamente Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, tornato sulla panchina del club meneghino con la sua nota filosofia basata sulla solidità difensiva e la gestione dei momenti della partita, considera Maignan un elemento imprescindibile. Per un allenatore che predilige la sicurezza del reparto arretrato, avere la garanzia di uno dei migliori portieri al mondo è il punto di partenza ideale.

Blindare il portiere della Nazionale francese significa garantire stabilità a tutta la retroguardia dei rossoneri. In un mercato dove i grandi club europei sono costantemente alla ricerca di profili affidabili, la dirigenza ha scelto di giocare d’anticipo, proteggendo il proprio patrimonio tecnico dalle mire dei top club internazionali.

Un segnale per le rivali

Con questo movimento, la società ribadisce la volontà di mantenere i propri gioielli per competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in ambito europeo. Il futuro del Milan passa dalle mani sicure del suo guardiano, pronto a scrivere altre pagine di storia sotto la guida tattica di Allegri.