Rinnovo Maignan, firma del contratto nel weekend? L’ufficialità è ormai ad un passo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro del Milan passa per le mani sicure di Mike Maignan, l’estremo difensore francese celebre per i suoi riflessi prodigiosi e la straordinaria abilità nel gioco con i piedi. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport (fonte originale), il club di via Aldo Rossi è ormai a un passo dalla firma del nuovo contratto. L’accordo, che dovrebbe legare il portiere ai rossoneri fino al 2031, rappresenta una mossa strategica fondamentale orchestrata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese noto per la sua fermezza nelle trattative e la capacità di gestire i top player.

Con questo nuovo vincolo, Maignan diventerà uno dei calciatori più pagati dell’intera rosa del Diavolo, raggiungendo Rafael Leão con un ingaggio che si aggira intorno ai 7 milioni di euro annui, comprensivi di bonus. L’annuncio ufficiale del rinnovo potrebbe arrivare già in questo weekend, sigillando un rapporto che vede il francese come leader indiscusso dello spogliatoio.

L’elogio di Allegri dopo il pareggio di Roma

La centralità di “Magic Mike” nel progetto tecnico è stata ribadita con forza da Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico esperto e maestro della fase difensiva, dopo il match contro la Roma. Al termine della sfida dell’Olimpico, l’allenatore livornese ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza del proprio numero uno.

“Maignan è stato bravissimo e ci ha tenuto in piedi nel primo tempo”, ha dichiarato Allegri. “Abbiamo approcciato bene i primi minuti, poi la Roma è cresciuta e abbiamo sbagliato qualche verticalizzazione di troppo. Nel secondo tempo la squadra ha reagito bene tecnicamente. Portare a casa un 1-1 a Roma è un risultato prezioso: abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e mantenuto i giallorossi a debita distanza”.

La strategia di Igli Tare per un Diavolo vincente

L’operazione rinnovo conferma la visione di Igli Tare, il nuovo DS del Milan, intenzionato a blindare i pilastri della squadra per garantire continuità ai rossoneri. In un mercato sempre più aggressivo, assicurarsi le prestazioni del miglior portiere della Serie A per i prossimi anni è un segnale di forza incredibile. Il club meneghino vuole tornare stabilmente ai vertici del calcio europeo e, sotto la guida di Allegri e la gestione di Tare, la strada sembra essere quella corretta. I tifosi del Diavolo possono dormire sonni tranquilli: la porta è in buone mani.