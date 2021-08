Maignan para rigore a Bale: segno del destino? Ecco perché

Maignan para il rigore a Bale, un po’ come nel 2015 a Shenzhen Donnarumma però su Toni Kroos. Segno del destino?

Nel 2015 Donnarumma fermò Kroos dal dischetto a Shenzhen con il Milan, al momento del suo primo contratto da professionista.

Ieri pomeriggio, chissà che non sia stato un segno del destino, Maignan ha stoppato Bale dagli undici metri. Un rigore parato per un portiere è sempre un buon modo per caricare le batterie. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.