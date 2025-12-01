Maignan Milan, Trevisani dà tutti i meriti al francese: grazie a lui i rossoneri non prendono più gol. Segui le ultime

Il momento di forma eccezionale del Milan, culminato con la recente vittoria contro la Lazio grazie a un guizzo di Rafael Leão, è stato il tema centrale dell’ultima puntata della trasmissione Pressing. Tra le voci più incisive, quella di Riccardo Trevisani, noto telecronista e opinionista sportivo, che ha analizzato l’impatto dei due fuoriclasse rossoneri sulla ritrovata solidità e capacità offensiva del Diavolo.

Maignan, il Vero Segreto del Muro Rossonero

Nonostante la nuova impostazione tattica voluta da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano, e l’arrivo di rinforzi a centrocampo come il potente Adrien Rabiot, Trevisani ha identificato il vero artefice della ritrovata imbattibilità del club meneghino in un uomo: Mike Maignan.

Il portiere francese, autentico estremo difensore e leader della squadra, è stato paragonato a un supereroe per le sue prodezze: “Il Milan non prende gol non per la difesa o per la presenza in campo di Rabiot, ma perché ha un portiere come Maignan che è diventato Spiderman“. Questa esagerazione sottolinea quanto le parate decisive del francese siano fondamentali per mantenere il risultato, spesso ben oltre i meriti della fase difensiva. Maignan, soprannominato “Magic Mike“, si conferma un fattore determinante a prescindere dal sistema di gioco adottato da Allegri e dalle scelte di Igli Tare, il nuovo direttore sportivo.

Leão, Attaccante Completo e Uomo dei Big Match

Al centro dell’analisi di Trevisani c’è stato anche Rafael Leão, l’ala portoghese e stella assoluta del Milan. Le sue recenti prestazioni da centravanti, ruolo in cui è stato schierato da Allegri per sfruttare la sua velocità e la sua potenza fisica, hanno spazzato via ogni dubbio sulle sue capacità.

Il giornalista ha ricordato le critiche passate perentorie: “Si diceva che non poteva fare il centravanti e che non incideva nei big-match“. Ebbene, Leão ha smentito tutti i suoi detrattori con i fatti: “e invece sta dimostrando che può fare il centravanti e che sa incidere anche nei big-match“.

Il gol decisivo segnato contro i biancocelesti della Lazio è la prova lampante di come il portoghese abbia acquisito una maturità tattica e una cattiveria agonistica che lo rendono letale nelle partite che contano. La conclusione di Trevisani è lapidaria e senza appello: “Leao è un grande giocatore“. Con un Maignan così in porta e un Leão decisivo in attacco, i rossoneri guardano con rinnovata ambizione al prosieguo della stagione, dimostrando di avere le colonne portanti per lottare al vertice.