Maignan Milan, il retroscena di Sabatini: «Voleva andare via, convinto da Allegri. Ora va accontentato perchè...»

Maignan Milan, Sabatini svela il retroscena estivo sul portiere e il ruolo decisivo di Filippi: ora la società deve tenerlo perché vale più delle punte

Una vera e propria bomba di mercato retroattiva e un consiglio spassionato per il futuro immediato. Sandro Sabatini, attraverso il suo canale YouTube, ha acceso i riflettori sulla delicata situazione legata al contratto di Mike Maignan. Secondo il giornalista, il Milan si trova ora in una posizione in cui non può più permettersi esitazioni: deve accontentare tutte le richieste economiche del suo capitano e leader difensivo. La tesi di Sabatini è supportata da un’analisi tecnica precisa sull’attuale Serie A, dove il ruolo del portiere, specialmente se del calibro del francese, sta dimostrando di essere più decisivo in termini di punti in classifica rispetto a quello degli attaccanti.

Sabatini ha poi svelato un retroscena inquietante sulla gestione della trattativa nei mesi scorsi. La dirigenza rossonera avrebbe tentato una mossa azzardata, abbassando una proposta inizialmente accettata, scatenando l’ira dell’estremo difensore che in estate era pronto a fare le valigie. La permanenza di Maignan a Milanello sarebbe dovuta esclusivamente all’intervento diplomatico di Max Allegri e all’arrivo dello stimatissimo preparatore Claudio Filippi.

Maignan Milan, il retroscena di Sabatini

SABATINI SU MAIGNAN – «È semplice la verità perchè il Milan aveva offerto un contratto che il giocatore aveva accettato, poi facendo un po’ i furbi i dirigenti del Milan, qualche mese fa, hanno fatto finta di nulla e hanno proposto al portiere francese un contratto più basso. Lui ha rifiutato, in estate voleva andare via, è rimasto al Milan solo grazie al corteggiamento di Allegri e all’inserimento di un preparatore dei portieri straordinario che è Filippi, ex Juventus, ed adesso naturalmente il Milan si deve impegnare per convincere Maignan a rimanere. Cosa deve fare il Milan? Non si discute, deve accontentarlo perchè vale tutti i soldi dell’ingaggio, perchè è un portiere che in Serie A sta portando dei punti. In questo campionato portano più punti i portieri che gli attaccanti».