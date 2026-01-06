Maignan, previsto un incontro con il Milan: il rinnovo è sul tavolo. Cifre e dettagli, i tifosi sperano nella firma

Maignan potrebbe firmare il suo rinnovo di contratto con il Milan, a breve è previsto un incontro tra le parti

Il futuro della porta rossonera è giunto a uno snodo fondamentale. In questi giorni di inizio 2026, l’agenda della dirigenza di Via Aldo Rossi è focalizzata su un unico grande obiettivo: il prolungamento contrattuale di Mike Maignan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è previsto a brevissimo un incontro risolutore tra i vertici del club e l’entourage del portiere francese per definire i dettagli di un accordo che blinderebbe l’estremo difensore a lungo termine.

I dettagli dell’offerta: stipendio da top player

La proposta messa sul tavolo dal Diavolo è di quelle importanti, pensate per riconoscere lo status di leader assoluto di Maignan. Si parla di un’estensione del contratto fino al 2029, con una preziosa opzione di rinnovo automatico per il 2030.

Dal punto di vista economico, il salto è notevole: lo stipendio passerebbe agli attuali livelli dei top della rosa, con una base fissa di 6 milioni di euro a stagione più bonus, portando il totale vicino alla soglia dei 7 milioni. Una cifra che testimonia la volontà della società di fare di Mike Maignan — portiere dalla reattività felina e dalla straordinaria capacità di guidare la difesa con carisma — il pilastro su cui costruire i successi dei prossimi anni.

Il ruolo di Allegri e la fiducia del club

Un ruolo cruciale in questa trattativa lo sta giocando anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese — stratega della panchina che ha fatto della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica — considera il francese l’unico vero “intoccabile” del suo scacchiere tattico. Allegri ha spinto fortemente affinché la società facesse uno sforzo economico importante per evitare l’inserimento di top club europei, Premier League in testa.

La strategia dei rossoneri per il futuro

Blindare Maignan significherebbe per i rossoneri dare un segnale di continuità e ambizione. Dopo aver risolto le pendenze legate ai rinnovi dei giovani talenti, il club meneghino punta ora a stabilizzare lo zoccolo duro della squadra. Se l’incontro dei prossimi giorni dovesse dare esito positivo, come filtra da ambienti vicini a Casa Milan, la firma potrebbe arrivare già entro la fine del mese di gennaio, mettendo fine a mesi di speculazioni e garantendo serenità a tutto l’ambiente in vista della seconda parte di stagione.