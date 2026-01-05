Rinnovo Maignan, summit imminente e chiusura in arrivo per il prolungamento del portiere francese: cresce l’ottimismo, queste le novità

Rinnovo Maignan, summit imminente e chiusura in arrivo per il prolungamento del portiere francese: pronta l’offerta. Tutte le novità a riguardo

Il Milan accelera sul fronte Mike Maignan. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, nei prossimi giorni è in programma un summit tra la dirigenza rossonera e l’entourage del portiere francese per affrontare in modo diretto il tema del rinnovo contrattuale. Un passaggio chiave, che arriva in un momento estremamente positivo per il capitano del Diavolo e per l’intero ambiente milanista.

Uno dei meriti principali della seconda avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è stato quello di trasformare un gruppo fragile in una squadra solida, compatta e ambiziosa. In questo processo, Maignan ha avuto un ruolo centrale. Il portiere classe 1995 è tornato su livelli altissimi: due rigori decisivi neutralizzati a specialisti come Paulo Dybala, 9 clean sheet in 17 presenze di Serie A e una leadership che ha spinto il Milan fino al secondo posto in classifica, a una sola lunghezza dall’Inter. Numeri e sensazioni che richiamano la stagione 2021/2022, conclusa con la vittoria dello Scudetto.

Il club ha ufficialmente richiesto un incontro con Jonathan Kebe, procuratore di Maignan. La risposta è stata positiva e il confronto dovrebbe tenersi già in settimana, a Casa Milan o in conference call. Sul tavolo una proposta da 5,5 milioni di euro di base fissa, quasi il doppio dell’attuale ingaggio, più bonus legati a Champions League e Scudetto fino a un massimo di 1 milione.

Il mercato, paradossalmente, gioca a favore del Diavolo: Maignan non ha accordi con altri club, nonostante l’interesse di Juventus, Chelsea e Manchester United. L’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare sono fiduciosi: il rinnovo di Maignan sarebbe un segnale forte per il progetto tecnico di Allegri. La svolta è attesa a breve.