Rinnovo Maignan, fiducia in continuo aumento: Mike lusingato da un aspetto, c’è l’intreccio con Leao

Rinnovo Maignan, in casa rossonera aumenta la fiducia di arrivare ad un accordo con il portiere: contratto alla Leao per Mike

Mentre i radar del calciomercato sono puntati sui possibili arrivi di Eric Dier o Diego Coppola per la difesa, in via Aldo Rossi si gioca una partita ancora più determinante per il futuro: il rinnovo di Mike Maignan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giorni attuali sono considerati decisivi per blindare il “portiere-regista” rossonero.

Rinnovo Maignan, la proposta: Mike come Leão

Il club rossonero ha rotto gli indugi presentando un’offerta economica che certifica l’importanza di “Magic Mike” nello scacchiere di Massimiliano Allegri. La dirigenza ha messo sul piatto un contratto fino al 2030 con cifre da assoluto leader:

Parte fissa: 5 milioni di euro netti a stagione.

5 milioni di euro netti a stagione. Bonus: Ulteriori 2 milioni legati a obiettivi personali e di squadra.

Ulteriori 2 milioni legati a obiettivi personali e di squadra. Status: Con un totale potenziale di 7 milioni di euro, Maignan diventerebbe il giocatore più pagato della rosa, raggiungendo Rafael Leão in cima alla piramide salariale del club.

Dal gelo alla fiducia: i dialoghi ripartono

La notizia più confortante per i tifosi riguarda il clima attorno alla trattativa. Dopo mesi di stallo totale, in cui il portiere francese sembrava ormai rassegnato all’addio (con il contratto in scadenza nel giugno 2026), la situazione si è improvvisamente sbloccata.

L’apertura del giocatore al prolungamento ha riattivato i contatti con il suo entourage. Sebbene la fumata bianca non sia ancora scontata — data la delicatezza dei dettagli legati alle commissioni e alle clausole — la fiducia è ai massimi storici rispetto all’autunno scorso. Blindare Maignan ora significherebbe allontanare definitivamente lo spettro di perderlo a parametro zero e spegnere le sirene dei top club europei che monitoravano la situazione.