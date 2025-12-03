Maignan Milan, Pellegatti scuote i rossoneri: ecco le sue parole sulla vicenda. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nodo rinnovo di Mike Maignan continua a tenere in tensione l’ambiente Milan. L’ipotesi che il portiere francesepossa lasciare il Diavolo a parametro zero quest’estate, nonostante sia considerato uno dei migliori al mondo, ha scatenato le critiche. Sulla questione è intervenuto, come di consueto, Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, ribadendo con forza che la colpa non è del giocatore ma della società.

La Verità sul Mancato Rinnovo: L’Offerta Irrispettosa

Pellegatti ha voluto smontare la narrazione secondo cui Maignan starebbe facendo i “capricci” o non vorrebbe firmare. “Sta andando in tendenza Maignan rinnova, ma ripeto è mal posta la questione: non è questione di Mike rinnova,” ha affermato il giornalista.

La sua accusa è diretta alla dirigenza precedente che, a suo dire, avrebbe offeso il capitano. Il portiere, considerato un trascinatore e un uomo spogliatoio, aveva già un accordo verbale su cifre che si aggiravano intorno ai 5 milioni di euro. Il problema è sorto quando i dirigenti “sono scomparsi” dopo avergli proposto ben “1 milione meno” rispetto a quanto pattuito in precedenza.

Il Comportamento Offensivo: Maignan Trattato da Non Professionista

Secondo Pellegatti, il rifiuto di Maignan di sedersi ora al tavolo delle negoziazioni non riguarda le cifre, ma la mancanza di rispetto subita. “Lui non vuole sedersi al tavolo perché è offeso dal modo col quale l’hanno trattato da non professionista serio, non da capitano del Milan,” ha spiegato il giornalista.

Il portiere francese, la cui importanza tecnica e carismatica per il Milan di Massimiliano Allegri (il tattico livornese) è innegabile, meriterebbe un trattamento all’altezza del suo status. Pellegatti conclude con un paragone esplicativo: “Abbiamo un grande giocatore a 360°, ma quanto interessa? Non fa i capricci Maignan. Maignan è offeso per un comportamento subito, cosa che se fosse successa a noi nel nostro ambiente lavorativo, anche noi avremmo voluto andarcene“.

Ora la palla passa alla nuova dirigenza, in particolare al nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, che deve risolvere la situazione con il portiere tra i più forti al mondo prima che sia troppo tardi.

