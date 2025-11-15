Maignan, l’addio a fine stagione un’opzione concreta: il Milan chiamato ad un investimento. L’obiettivo costa 25 milioni

Maignan potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione, uno dei più grandi obiettivi dei rossoneri ha una valutazione alta

Il Milan inizia a muoversi con lungimiranza sul mercato, consapevole che la prossima estate potrebbe portare a cessioni importanti. L’attenzione della dirigenza rossonera è focalizzata sulla porta, in caso di addio del titolare, Mike Maignan, l’estremo difensore francese di altissimo livello, noto per la sua esplosività e la capacità di impostare il gioco con i piedi.

La partenza di Maignan a giugno, sebbene non sia ancora una certezza, è un’ipotesi che il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato a gestire. Per questo, la lista dei possibili eredi è già stata stilata, e in cima figura un nome italiano: Elia Caprile.

Caprile nel Mirino Rossonero

Elia Caprile, portiere attualmente in forza al Cagliari i è imposto come uno dei giovani estremi difensori più promettenti del panorama nazionale. Le sue prestazioni, caratterizzate da ottimi riflessi e una buona sicurezza tra i pali, lo hanno reso un profilo ideale per un club come il Milan, sempre attento ai talenti italiani con margini di crescita elevati.

Il Diavolo vede in Caprile il mix perfetto di gioventù, prospettiva e conoscenza del campionato, un elemento cruciale per non far rimpiangere un top player come Maignan.

La Richiesta Monstre del Cagliari

Tuttavia, l’operazione si presenta subito in salita a causa delle altissime richieste economiche del club sardo. Come riportato da Calciomercato.com, il Cagliari non intende svendere il suo gioiello e ha fissato un prezzo che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra importante e non negoziabile che riflette sia il valore potenziale del giocatore sia la volontà del club isolano di monetizzare al massimo da una sua eventuale cessione.

Per i rossoneri, 25 milioni rappresentano un investimento significativo per un portiere giovane, anche se le eventuali entrate derivanti dalla cessione di Maignan renderebbero l’operazione sostenibile. La trattativa è ancora in una fase embrionale, ma è chiaro che il futuro della porta del Milan dipenderà sia dalle mosse di Maignan che dalla disponibilità del Diavolo a investire pesantemente sul talento italiano di Caprile.