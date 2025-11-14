Caprile, resta un nome per il Milan: il Cagliari spara alto. La valutazione del portiere

Caprile il Milan lo ha ancora come obiettivo per il post Maignan. Il Cagliari chiede una cifra alta

Il Diavolo guarda avanti e pianifica il futuro della propria porta, tenendosi pronto ad affrontare ogni scenario, compreso un eventuale addio di Mike Maignan, l’estremo difensore francese, tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale e punto di riferimento del Milan. Per il ruolo di eventuale successore, o comunque come investimento di alto profilo tra i pali, i rossoneri hanno messo gli occhi su Elia Caprile.

Caprile: Il Giovane Talento Italiano Sotto la Lente

Caprile, classe 2001, è considerato uno dei migliori giovani portieri italiani attualmente in circolazione. Dopo aver completato un percorso di crescita impressionante, ha saputo imporsi come titolare, dimostrando reattività, sicurezza tra i pali e una notevole abilità nel gioco con i piedi. Il suo profilo si allinea perfettamente con le esigenze tattiche moderne e con la filosofia del club di Via Aldo Rossi, da sempre attento ai talenti futuribili del panorama nazionale.

L’interesse del Milan, supportato dal lavoro attento del suo management sportivo, è concreto. Caprile è ritenuto l’uomo giusto per raccogliere un’eredità pesante come quella di Maignan, in caso di offerta irrinunciabile che convinca il Diavolo a privarsi del suo numero uno.

La Richiesta del Cagliari: Prezzo Importante per il Cartellino

La trattativa, tuttavia, si preannuncia complessa dal punto di vista economico. Attualmente, il cartellino del giovane portiere è di proprietà del Cagliari, che ne detiene la valutazione. Il club sardo non ha alcuna intenzione di svendere il suo gioiello e, stando a quanto riportato da calciomercato.com, valuta Caprile in una fascia di prezzo compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Si tratta di una cifra significativa, un investimento importante che il Milan dovrebbe ponderare attentamente. Tuttavia, tale valutazione è giustificata non solo dal talento cristallino del giocatore, ma anche dalla sua giovane età e dal potenziale di crescita, che lo rendono un asset prezioso sul mercato.

I rossoneri dovranno decidere se affondare il colpo fin da subito, per assicurarsi il portiere e bruciare l’eventuale concorrenza, o se attendere l’evolversi della situazione legata a Maignan. Di certo, Elia Caprile è diventato un obiettivo primario per la strategia a lungo termine del club.