Gila, l’Inter si mette in mezzo: pericolo per il Milan. I nerazzurri fanno sul serio, presentata un’offerta

Gila obiettivo di mercato di Inter e Milan, potrebbe andare in scena un derby per il difensore spagnolo della Lazio

Il calciomercato entra nel vivo con un classico duello tutto milanese. Milan e Inter si preparano a incrociare le lame non solo in campo, ma anche sul fronte degli acquisti, con l’obiettivo puntato su un giovane e promettente difensore della Serie A: Mario Gila.

Il centrale spagnolo, classe 2000, attualmente in forza alla Lazio, è finito prepotentemente nel mirino delle due big meneghine. Gila, difensore roccioso e dotato di buona tecnica (cresciuto nelle giovanili del Real Madrid prima di approdare in biancoceleste), rappresenta il profilo ideale per rinforzare le rispettive retroguardie in ottica futura, combinando esperienza nel campionato italiano e un margine di crescita elevato.

Il pressing del Diavolo e l’interesse di Tare

Il Diavolo è il club che, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ha mosso i primi passi concreti per il difensore. In particolare, è il direttore sportivo Igli Tare (ex bandiera della Lazio, da poco in forza ai rossoneri come uomo di fiducia per l’area tecnica) a spingere con decisione per portare il giocatore a Milanello. Tare, che conosce bene l’ambiente laziale e le qualità del calciatore, vede in Gila il tassello perfetto per completare il pacchetto difensivo dei rossoneri.

L’Offerta Nerazzurra e la Richiesta della Lazio

Tuttavia, il Milan non è solo nella corsa. Anche l’Inter, sempre attenta ai migliori talenti del panorama italiano ed europeo, avrebbe manifestato il serio interesse a chiudere l’operazione. I nerazzurri, guidati dal loro esperto management, sarebbero pronti a presentare un’offerta importante alla Lazio: si parla di una proposta iniziale da 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore spagnolo.

La trattativa si preannuncia comunque complessa. La Lazio, che ha investito sul calciatore prelevandolo dal Real Madrid, ritiene il valore di Gila significativamente più alto rispetto alla cifra proposta. Il club capitolino, infatti, starebbe chiedendo una valutazione superiore ai 20 milioni, cercando di scatenare un’asta tra i due club milanesi per massimizzare il profitto dalla cessione di un elemento ritenuto fondamentale per il futuro.