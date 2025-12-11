Maignan Milan, Hugo Souza per sostituire il francese? Ecco perchè è così conosciuto. Segui le ultimissime

Si accendono i riflettori sul mercato dei portieri, e in particolare sul nome di Hugo Souza, l’estremo difensore brasiliano attualmente in forza al Chaves, ma di proprietà del Flamengo. L’interesse dei rossoneri per il giovane talento non è un mistero, soprattutto in vista di un possibile addio dell’attuale numero uno, Mike Maignan, il titolare della Nazionale francese.

La pista che porta il classe 1999 ad indossare la maglia del Diavolo è resa ancora più interessante dalle recenti e clamorose nomine ai vertici societari. Con Igli Tare insediato come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegrial timone come nuovo allenatore del Milan, l’attenzione si sposta su profili di giocatori di potenziale e forte personalità, caratteristiche che il portiere sudamericano ha dimostrato di possedere in abbondanza.

La Prestazione Epica Contro il Benfica

Hugo Souza si è guadagnato l’attenzione della stampa sportiva e dei club di primo piano grazie a una performance a dir poco storica durante la sua esperienza nel campionato portoghese. La data da segnare è il 29 marzo 2024, quando il Chaves affrontò in trasferta il Benfica, una delle grandi potenze del calcio lusitano. Nonostante la sconfitta finale per 1-0, l’allora venticinquenne Souza fu l’assoluto protagonista della partita.

La sua impresa si è concentrata sui tiri dal dischetto. Nel primo tempo, il talentuoso portiere brasiliano è riuscito a neutralizzare il rigore calciato da Ángel Di María, l’esperto fuoriclasse argentino campione del mondo. Ma il vero showè arrivato nella ripresa: l’ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, si è presentato sul dischetto e si è fatto parare il tiro. L’arbitro ha però ordinato la ripetizione del penalty, ma il numero uno del Chaves non si è scomposto: si è tuffato nuovamente e ha detto di nuovo no all’ex viola, parando il terzo rigore della serata.

Oltre ai tre rigori respinti in una singola gara, l’eccezionale Hugo Souza ha compiuto anche numerosi interventi decisiviche hanno tenuto a galla la sua squadra.

Un Profilo Perfetto per il Nuovo Progetto Rossonero

La capacità di un portiere di essere decisivo nei momenti chiave è un fattore cruciale, e la sua abilità tra i pali in situazioni di alta pressione lo rende un candidato ideale per il nuovo corso del Milan guidato da Allegri e Tare. Il DS Igli Tare è notoriamente un estimatore di giovani talenti sudamericani, e un acquisto come Souza, che ha già dimostrato il suo valore nel calcio europeo, potrebbe essere il primo colpo importante della sua gestione. L’obiettivo è chiaro: assicurarsi un erede di grande spessore per il post-Maignan e dare una nuova linfa al reparto difensivo del Club di Via Aldo Rossi.