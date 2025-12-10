Maignan Milan, Giudice Sportivo netto: la decisione sul portiere rossonero. Segui le ultime sui rossoneri

Non è passata inosservata la veemenza con cui i giocatori del Milan hanno protestato in campo durante l’ultima giornata di campionato. Il Giudice Sportivo ha emesso il comunicato numero 81, che stabilisce le sanzioni disciplinari post-partita, e a finire nel mirino è stato un pilastro fondamentale della formazione rossonera: Mike Maignan.

Il portiere francese, spesso definito un “fenomeno tra i pali” e noto per la sua forte personalità e il suo ruolo di leader, è stato colpito da una doppia sanzione per proteste nei confronti degli ufficiali di gara.

Ammonizione e Multa Salata: La Causa è la Fascia

La sanzione inflitta a Mike Maignan (nome completo: Mike Peterson Maignan) è stata un’ammonizione accompagnata da un’ammenda di € 1.500,00.

Il comunicato specifica che questa è la “prima sanzione” di questo tipo per il giocatore, ma l’aspetto cruciale è l’aggravante applicata alla multa. La sanzione è stata infatti maggiorata in quanto Maignan ricopriva il ruolo di capitano della squadra in quel momento, figura alla quale è richiesta una condotta esemplare e di mediazione con gli arbitri.

Questo provvedimento disciplinare evidenzia la passione e, a volte, l’eccessiva tensione emotiva che si respira in campo, ma sottolinea anche come la giustizia sportiva non faccia sconti, soprattutto ai leader.

L’Importanza della Disciplina per Allegri

L’episodio, seppur non comporti una squalifica immediata, rappresenta un campanello d’allarme sulla gestione nervosa di alcuni momenti della partita. Un aspetto su cui Massimiliano Allegri, il sagace tecnico toscano ritornato alla guida del Diavolo, dovrà certamente lavorare.

Allegri, noto per la sua pragmaticità e la cura maniacale di ogni dettaglio tattico e comportamentale, sa che mantenere la disciplina in campo è essenziale per non incorrere in squalifiche pesanti che potrebbero compromettere gli obiettivi stagionali. La forza del Milan si basa anche sulla presenza in campo dei suoi campioni migliori.

Il Lavoro di Tare e la Gestione dello Spogliatoio

Nel frattempo, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, uomo noto per la sua fermezza e la capacità di gestire gli equilibri dello spogliatoio, dovrà assicurarsi che i giocatori mantengano la testa lucida. Le decisioni del Giudice Sportivo ricordano a tutti che l’attenzione deve essere massima, specialmente in vista delle prossime mosse di mercato che il DS albanese sta preparando per dare ad Allegri una rosa completa e disciplinata.