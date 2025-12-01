Maignan Milan, rinnovo in stallo: Gabbia scende in campo sui social e chiede pubblicamente la firma al portiere. Ottimismo in aumento?

Maignan Milan: Pasotto svela il retroscena social. Gabbia chiede pubblicamente il rinnovo al francese dopo la vittoria contro la Lazio con un’emoji



La questione legata al futuro di Mike Maignan si fa sempre più incandescente in casa rossonera. Come sottolineato dal giornalista Marco Pasotto sul suo profilo X, l’argomento è destinato inevitabilmente a diventare centrale con il passare delle settimane, alimentato dalle prestazioni mostruose del portiere francese che in campo sta regalando una perla dopo l’altra. Il contratto di Mike viene definito metaforicamente come una rosa con molte spine: una trattativa complessa che la dirigenza del Milan sta provando a recidere e risolvere, per il momento senza successo.

Maignan Milan, Gabbia e tutto lo spogliatoio in pressing su Mike

In questo scenario di stallo diplomatico, in soccorso del club rossonero arrivano direttamente i compagni di squadra. Il giorno dopo la vittoria sulla Lazio, a esporsi pubblicamente è stato Matteo Gabbia. Non un giocatore qualsiasi, ma quello che Pasotto definisce uno dei giovani senatori dello spogliatoio, capace quest’anno di dare prova di grande saggezza e maturità. Tutto nasce da un post social del difensore.

IL POST SOCIAL – «Grazie San Siro. Siete Unici, Avanti Milan! Grande vittoria ragazzi». Questo il classico messaggio celebrativo pubblicato da Gabbia su Instagram, a cui hanno risposto diversi compagni.

Tra questi proprio Maignan, che ha commentato con due emoji del cervello, a sottolineare come i tre punti siano arrivati grazie alla testa e alla concentrazione. A quel punto Gabbia ha colto la palla al balzo e gli ha risposto con una frase secca e diretta, usando le parole «Per favore» e l’icona della penna. Il messaggio è inequivocabile: firma il contratto. Un invito esplicito davanti a milioni di tifosi: lo spogliatoio spinge per la permanenza del suo fuoriclasse tra i pali.