Maignan Milan, il capitano rossonero ancora decisivo! Anche un altro club in Serie A è trascinata dal suo portiere. I numeri

Dopo dodici giornate di Serie A, i numeri parlano chiaro: Milan e Roma sono le squadre con la migliore solidità difensiva del campionato. Al centro di questo muro rossonero c’è Mike Maignan, il titolare della nazionale francese e saracinesca insuperabile, che si contende il primato statistico con l’estremo difensore della Roma, Mate Svilar.

Le metriche avanzate di Kickest e FotMob incoronano i due portieri ai vertici della classifica. Maignan, l’acrobatico portiere noto per la sua potenza fisica e l’abilità con i piedi, registra un impressionante bottino: è secondo per numero di parate (31), subito dietro alle 35 di Svilar, ed è tra i primi due per clean sheet (4 porte inviolate).

La sua percentuale di parate è un dato da top club europeo, attestandosi su un solido 77,5%. Nonostante i numeri eccezionali di Svilar (85,4%), la performance di Mike Maignan conferma che il Diavolo possiede uno dei migliori numeri uno a livello mondiale.

📊 La Difesa Rossonera Sfrutta la Nuova Tattica di Allegri

Il vero indicatore di eccellenza, tuttavia, non riguarda solo le prodezze individuali, ma la performance collettiva. Il rapporto tra Goal Subiti (GS) e Expected Goals (xG) riflette il perché il Milan di Massimiliano Allegri meriti di stare in alto in classifica.

Mentre la Roma vanta il miglior rendimento difensivo con solo 6 reti incassate a fronte di 13,5 xG attesi (dimostrando una straordinaria efficacia nel vanificare le occasioni avversarie), i rossoneri si posizionano subito dietro:

Goal Subiti (GS): 9 reti concesse.

concesse. Expected Goals (xG) Attesi: 14,7 (il numero di gol che avrebbero dovuto subire in base alle occasioni create dagli avversari).

Il gap positivo di circa 5,7 gol (14,7 xG – 9 GS) evidenzia l’impatto decisivo non solo delle parate di Maignan, ma anche della ritrovata solidità difensiva impartita da Allegri, il tecnico livornese noto per la sua organizzazione tattica.

🤝 Prospettive Future: La Visione di Allegri e Tare

Questo rendimento difensivo d’élite è la base su cui Allegri sta costruendo il nuovo ciclo vincente. Al suo fianco, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, ha il compito di cementare e migliorare ulteriormente questo reparto, garantendo all’allenatore i difensori giusti e i ricambi all’altezza per affrontare una stagione lunga e impegnativa. I dati confermano che, grazie a Maignan e alla tattica di Allegri, il Milan è pronto a lottare per i massimi obiettivi.