La vittoria del Milan nel recente Derby ha scatenato analisi approfondite sul valore della squadra e sul peso specifico dei singoli. Tra i commentatori più attenti, Giuseppe Cruciani, il noto conduttore radiofonico e giornalista, intervenuto durante il podcast “Number 1”, ha messo in luce il ruolo determinante di Massimiliano Allegri, il nuovo e carismatico allenatore dei Rossoneri, nella costruzione del Diavolo attuale.

Il focus iniziale di Cruciani è caduto sul confronto tra i pali, evidenziando la differenza abissale tra Mike Maignan e il portiere avversario: “Il Milan ha un grande portiere, l’Inter ha un portiere normale.” La sua conclusione è netta: il portiere francese “porta punti” al Milan, mentre il collega nerazzurro “al limite toglie punti”.

Il Retroscena Maignan: Il Ruolo Decisivo di Allegri

La rivelazione più sorprendente di Cruciani riguarda proprio Mike Maignan, il fenomenale estremo difensore. Secondo il giornalista, il portiere titolare “stava per andare al Chelsea”, ma la sua permanenza sarebbe stata bloccata dall’intervento personale di Massimiliano Allegri in persona. “Maignan è rimasto perché c’era Allegri,” ha affermato, sottolineando che, sebbene ci siano stati “anche altri fattori”, il tecnico “ha contribuito al fatto che restasse Maignan”.

Questa mossa, unita all’arrivo di Adrien Rabiot (il forte centrocampista francese), dimostra l’influenza cruciale di Allegri sul mercato e sulla stabilità della squadra. Oggi, Maignan è “se non l’uomo decisivo del Milan, poco ci manca”, e i detrattori del tecnico livornese “non possono contestarlo sotto questo aspetto”.

La Fortuna Si Costruisce: La Filosofia di Allegri

Cruciani ha affrontato anche il tema della “fortuna” che spesso viene associata alle vittorie di Allegri. Il giornalista ha respinto la critica, evidenziando un fatto oggettivo: il Milan ha perso “una sola partita” finora, dimostrando grande solidità.

La sua tesi è che la fortuna non è casuale: “ci vuole sempre un po’ di fortuna, però la fortuna la si costruisce non è che arriva così casualmente, la devi aiutare.” L’analisi di Cruciani serve a contestualizzare i successi di Allegri come il frutto di una preparazione meticolosa unita alla capacità di capitalizzare gli episodi.

Questa visione strategica è pienamente condivisa da Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei Rossoneri. La sinergia tra l’influenza di Allegri sui giocatori chiave come Maignan e la pianificazione di Tare per i rinforzi (come Rabiot) è l’asse portante su cui il Milan intende costruire i suoi successi in Serie A e oltre.