Maignan Milan, Colombo è sicuro: la carta Allegri sarà decisiva per il futuro del portiere. Segui le ultimissime

Il destino di Mike Maignan, l’eccezionale portiere e leader carismatico del Diavolo, è appeso a un nuovo decisivo round di trattative. Dopo il congelamento dovuto a un’offerta giudicata insufficiente dalla precedente gestione, i Rossoneri sono pronti a riaprire il dossier del rinnovo. L’obiettivo è blindare il “Magic Mike” ed evitare un addio a parametro zero che avrebbe un impatto devastante sul futuro del club.

🔑 La Carta Massimiliano Allegri: L’Uomo Chiave

La mossa strategica della nuova dirigenza, guidata dalla coppia tecnica Allegri-Tare, è chiara: sfruttare il potere diplomatico e il carisma di Massimiliano Allegri, il nuovo e vincente allenatore del Milan. Come riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera (fonte citata), l’arrivo di Allegri ha di fatto riscritto il destino che sembrava segnato.

In precedenza, i risultati deficitari della squadra e lo spettro di un’assenza dalle coppe europee avevano spinto i dirigenti di Casa Milan a rivedere al ribasso la proposta contrattuale. Una decisione che aveva causato la stizza di Maignan e l’apertura a un possibile desiderio di fuga verso la Premier League. Ora, però, l’atmosfera è cambiata.

Allegri, noto per la sua capacità di stabilire una grande sintonia con ogni suo giocatore – e in particolare con il portierone francese – proverà a essere il “più seducente dei persuasori”. Il suo compito va oltre il campo: dovrà convincere Mike Maignan che la squadra ha ritrovato la competitività e che lui resta un pilastro insostituibile del progetto.

💼 Igli Tare e la Missione Blindatura

A supportare l’azione di convincimento di Allegri c’è Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club. L’ex DS della Lazio, apprezzato per la sua acume e abilità negoziale, ha il compito di trasformare il contatto umano stabilito dall’allenatore in un contratto solido e blindato.

La nuova proposta economica che i meneghini sono pronti a mettere sul tavolo al quarto piano di Casa Milan dovrà essere all’altezza del valore assoluto di Maignan. Il Diavolo non può permettersi di ripetere l’errore commesso con altri campioni persi a zero; l’imperativo per Tare è chiudere la questione prima che la concorrenza europea possa affondare il colpo. La speranza è che la combinazione tra il nuovo progetto tecnico di Allegri e la serietà contrattuale di Tarespinga Maignan a firmare il rinnovo a lungo termine.