Maignan Milan, Ballotta sull’errore con il Frosinone: «Non so se avrei fatto quella scelta». Le sue parole a Milannews24

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, Ballotta ha parlato così di dell’errore di Maignan contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

BALLOTTA – «Si, io non sono tanto a favore della parata a croce, magari serve, dipende anche da quanto è lontano l’avversario, a che distanza sta tirando. Se è ravvicinata può sicuramente servire il movimento a croce, ma se parliamo di una distanza 5-7 metri a mio avviso no; hai ancora tempo di intervenire stando in porta normalmente, perché se è un po’ angolato fatichi ad intervenire. La croce ci poteva stare ma forse era la distanza che era esagerata, in quell’occasione -contro il Frosinone – poteva anche non mettersi in quella posizione»

LE PAROLE DI BALLOTTA IN ESCLUSIVA A MILANNEWS24