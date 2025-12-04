Maignan Milan, Ambrosini commenta la situazione del futuro del portiere. Segui le ultimissime sui rossoneri

La situazione contrattuale di Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese e pilastro difensivo dei rossoneri, continua a tenere banco in casa Milan. Le trattative per il rinnovo del suo accordo con il club meneghino, gestite anche dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare (l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nel mercato), sono un tema cruciale per la stabilità futura della squadra, oggi guidata dal tecnico Massimiliano Allegri.

Sulla questione è intervenuto un ex capitano e bandiera del Diavolo, l’opinionista sportivo Massimo Ambrosini, durante la partecipazione al podcast Elastici di Cronache di Spogliatoio. Ambrosini si è soffermato sull’impatto che la “pressione” e le richieste dei compagni di squadra possono avere sulla decisione finale del forte estremo difensore.

L’Influenza dello Spogliatoio

Secondo Ambrosini, se Maignan (soprannominato Magic Mike dai tifosi per i suoi interventi prodigiosi) avesse “un minimo dubbio” sul suo futuro, l’influenza positiva dello spogliatoio potrebbe incidere enormemente. “Se hai un minimo dubbio e metti da parte il rancore che non gli ha fatto firmare un contratto prima, o di non accettare le condizioni che gli erano state proposte, probabilmente sì”, ha commentato l’ex centrocampista.

Questa dinamica interna è considerata normale nel calcio, come ha confermato Ambrosini citando un precedente personale con un’altra leggenda rossonera: “È normale, anche io ci andrei, tutti i giorni. Come scrivevo a Kakà quando doveva andare via”. L’obiettivo non è implorare, ma “chiedere nei limiti di quello che può succedere” al compagno di restare.

Maignan e la Distanza dal Precedente di Maldini

Ambrosini ha voluto specificare che il caso Maignan non è paragonabile alle pressioni vissute dai calciatori del passato, come nel suo rapporto con Paolo Maldini, il leggendario difensore e capitano. La differenza cruciale risiede nella natura della scelta: nel passato si trattava di smettere o continuare a giocare, mentre per Maignan è una decisione tra “vado a giocare da un’altra parte o…”.

L’ex centrocampista ha anche espresso un parere chiaro su una possibile destinazione italiana: “secondo me lui non andrebbe all’Inter”. Questo forte legame con l’ambiente e la volontà di non tradire la fede del Milan potrebbero rappresentare un altro elemento a favore del rinnovo.

La speranza, dunque, è che i colloqui privati e le esortazioni di compagni come Matteo Gabbia (il difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Diavolo), o di altri giocatori con cui Maignan ha confidenza, possano spingere il numero uno a legarsi a lungo termine con la squadra, consolidando il progetto tecnico di Allegri e Igli Tare.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.