Calciomercato Milan, tesoretto in prestito: da Chukwueze a Camarda, il punto sui riscatti. Tare prende nota

Calciomercato Milan, Alex Jimenez verso l’addio definitivo per 25 milioni, rebus Bennacer e Musah. Pobega e Colombo portano cassa

Il futuro delle strategie di mercato rossonere passa inevitabilmente anche dal rendimento dei tanti calciatori che, attualmente, vestono altre maglie in giro per l’Europa. Come analizzato nel dettaglio da Calciomercato.com, i riflettori sono puntati innanzitutto sulla Premier League, dove Samuel Chukwueze sta ritrovando lo smalto dei giorni migliori con il Fulham: la doppietta contro il City e le prestazioni in crescita avvicinano la possibilità che gli inglesi esercitino il diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Soldi freschi che si aggiungerebbero ai 25 milioni che il Bournemouth sembra ormai deciso a stanziare per Alex Jimenez, divenuto un titolare inamovibile e prossimo all’addio definitivo dopo il verificarsi di determinate condizioni.

Situazione molto più fluida per Ismael Bennacer: nonostante il legame con Boban alla Dinamo Zagabria, il suo elevato ingaggio rende complicata una permanenza in Croazia oltre questa stagione. Guardando alla Serie A, la gestione dei giovani talenti vede Francesco Camarda maturare al Lecce: pur con poche titolarità, ha già segnato un gol pesante e il Milan mantiene il controllo sul suo futuro tramite il contro-riscatto. Stagione più sfortunata per il 2008 Christian Comotto, frenato dagli infortuni nel difficile campionato dello Spezia e destinato al rientro alla base in estate.

Calciomercato Milan, da Pobega a Colombo. Il punto sui riscatti

Sorridono invece le casse societarie per quanto riguarda Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo: il centrocampista è ormai una colonna del Bologna e viaggia spedito verso l’obbligo di riscatto, mentre l’attaccante è rinato al Genoa sotto la guida di De Rossi e, in caso di salvezza del Grifone, garantirà un incasso automatico di 10 milioni. Decisamente più spinosa la situazione di Yunus Musah: finito ai margini nell’Atalanta di Palladino, appare inverosimile che i bergamaschi versino i 25 milioni pattuiti a giugno. A Cremona, infine, destini incrociati: Filippo Terracciano corre verso la conferma e un incasso fino a 4 milioni, mentre Warren Bondo, complice anche la prossima Coppa d’Africa, dovrebbe tornare a Milano per essere valutato da Allegri.

