Chukwueze: «Penso che mi stia ritrovando. L’allenatore crede in me. Questa è la cosa più importante»

Chukwueze manda un messaggio al Milan direttamente dall’Inghilterra? Queste le sue parole ai canali ufficiali del club

Samuel Chukwueze dopo due anni difficili al Milan, nel corso dell’ultimo calciomercato estivo, si è trasferito in prestito al Fulham. In Inghilterra l’attaccante sembrerebbe aver ritrovato fiducia e buone prestazioni. Addirittura è reduce da una doppietta al Manchester City, realizzata in appena 6 minuti.

Intervistato dai canali ufficiali del club inglese, il nigeriano ha parlato proprio di questo, un messaggio diretto a chi lo ha allenato in rossonero?

LE PAROLE – «Penso che mi stia ritrovando. L’allenatore crede in me. Questa è la cosa più importante. Un allenatore che crede in te, che ti sprona, e i tifosi. I miei compagni mi spingono molto».

