Chukwueze clamoroso in Premier: doppietta al City in sei minuti di gioco. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il turno infrasettimanale di Premier League ha regalato una delle partite più emozionanti e folli dell’intera stagione. Nella sfida valida per la quattordicesima giornata, il Fulham ha ospitato il Manchester City di Erling Haaland e compagni, trasformando una sconfitta annunciata in un thriller assoluto.

Il City Domina e Poi Scompare

Il match sembrava destinato a una facile vittoria dei Citizens. Il primo tempo è stato un monologo della squadra di Pep Guardiola, che è andata al riposo sul 3-1. L’inizio della ripresa ha consolidato il dominio del City, portando il risultato sull’1-5 al 54′.

A questo punto, la squadra di Guardiola, anziché gestire palla e risultato, è inspiegabilmente “uscita dal campo”, subendo ben tre gol in soli venti minuti e rischiando una delle rimonte più clamorose della storia della Premier League.

L’Eroe Nigeriano: Chukwueze in Formato Superstar

Dopo il gol di Iwobi che ha accorciato le distanze sul 2-5 al 57′, la partita è diventata la personale ribalta di Samu Chukwueze. L’esterno nigeriano, che ha avuto un’esperienza passata anche nel club meneghino (il Milan di Allegri e Tare), è entrato in campo al 46′ al posto di Sasa Lukic e ha dato il via a una rimonta mozzafiato.

Chukwueze ha segnato una doppietta strepitosa in soli sei minuti: prima al 72′ e poi al 78′. Due lampi di classe del numero 19 che hanno permesso ai Cottagers di agguantare il 4-5 e di sperare seriamente in un clamoroso pareggio.

Nonostante il brivido scampato per Guardiola e i suoi, la performance dell’ex rossonero è stata assolutamente indimenticabile. I tifosi del Fulham (i Cottagers) hanno celebrato la sua prestazione, e le preghiere per la sua permanenza nel club si sono intensificate. La doppietta di Chukwueze ha dimostrato il suo enorme potenziale e la sua capacità di incidere anche contro le difese più blasonate d’Europa, un segnale che il Milan di Allegri (il cui DS è Igli Tare) osserverà con interesse in prospettiva futura.

