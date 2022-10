Maignan, il Milan non vuole forzare: out anche con il Verona. Il portiere francese dovrebbe rivedersi col Monza

Come scrive La Gazzetta dello Sport Mike Maignan ieri si à allenato ancora da solo, segno che a Verona non sarà a disposizione del Milan.

Il portiere francese, probabilmente, rischiando potrebbe andare in campo ma in questo momento della stagione, con le ultime due partite del gruppo di Champions in vista, non ha senso forzare. MM16 ci sarà tra una settimana contro il Monza.